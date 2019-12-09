"Наседал и кричал верните деньги": в Украине придумали новую циничную схему развода

В Украине появился новый вид мошенничества – доверчивых граждан поджидают возле банкоматов и обманом заставляют отдавать якобы украденные деньги.

Один из таких случаев произошел с жительницей Киева. Пожилая женщина пошла к банкомату возле торгового центра снять пенсию, говорится в публикации OBOZREVATEL.

"Мама собиралась купить подарки к Новому году, накопила на карточке несколько тысяч. Возле банкомата стояло человека три. Когда подошла ее очередь, она заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Она окликнула его, он уже отошел на несколько метров. Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала", – сообщила Виктория Паномарчук.

Сразу после этого мужчина начал кричать, что пенсионерка сняла деньги с его карты. Также на месте появилась женщина, которая стояла неподалеку и "все видела".

"Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 грн, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки. Мама была настолько ошарашена, что через пять минут просто достала 500 грн из кошелька и отдала. Молодой человек сразу же исчез, а эта женщина продолжала обвинять маму", – отметила Виктория.

В такой ситуации адвокаты советуют никогда не давать деньги мошенникам, а сразу вызывать полицию. Также рекомендуется вообще не трогать чужие банковские карты, даже если владелец просит их достать.

Доверчивых украинцев поджидают возле банкоматов и обманом заставляют отдавать якобы украденные деньги

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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