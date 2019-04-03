"Нас уничтожают": бизнесмены Крыма забили тревогу из-за оккупантов

В оккупированном Крыму местные бизнесмены заявили о серьезном давлении на них и проблемах с работой на полуострове.

"Я занимался бизнесом, но бросил это занятие, потому что посчитал, что нет смысла больше находиться в таких нечеловеческих условиях. Если говорить о фирмах, аффилированных с чиновниками, связанных с "Федеральной целевой программой", то, может быть, какой-то рост и идет", – сообщил основатель видеоблога CrimeaDays Олег Кочеров в комментарии "Крым.Реалии".

Кочеров отметил, что к нему недавно обратился бизнесмен, который получил миллионы государственной помощи на развитие своего дела, закупил оборудование в Китае с предоплатой, однако, по решению российского мирового суда, банк списал с его счетов эти деньги.

В то же время бывший председатель Союза предпринимателей Армянска Юрий Соломаха утверждает, что успешно вести бизнес в Крыму можно только под неофициальным контролем оккупационных властей.

"Нас просто последовательно уничтожают. В 2014-2015 годах треть украинских предпринимателей закрыли свое дело, на их место приходят российские. Я думаю, что со временем останется исчезающе малая часть предпринимателей, начинавших при Украине", – отметил Соломаха.

"Сейчас большая часть бизнеса в Армянске – магазины, базарники, их половина от того, что было при Украине, и все там стонут и плачут. Мне кажется, преференции могут получить только те, у кого "крыша" на самом высоком уровне, то есть, Аксенов и его окружение. Всех остальных просто "убивают", – резюмировал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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