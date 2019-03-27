Наряду с Чечней: Россия внесла Крым в антирейтинг

Российская Федерация причислила аннексированный Крым к регионам с самой высокой теневой занятостью.
В частности, соответствующий показатель на оккупированном полуострове достигает 38%, а в Севастополе – 34%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики России.
Всего доля занятых в неформальном секторе выросла в 2018 году и превысила 20% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше – 14,6 млн человек.
При этом, по данным ведомства, самая высокая неформальная занятость наблюдается в республиках Северного Кавказа:
в Чечне – 64%;
в Дагестане – 52%;
в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – по 48%.
Напомним, ранее в Крыму местные жители забили тревогу из-за запрета Государственной думой России хостелов в многоквартирных домах. Соответствующая инициатива серьезно ударит по туристическому бизнесу на территории оккупированного полуострова.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в России законопроект о хостелах приняли в основном чтении. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".
Авторы законопроекта утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположен хостел, в разряд нежилого помещения. Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины
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