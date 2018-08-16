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МирСпорт

В Украине предложили изымать евроавто

4.2тЧитать новость на украинском

В Украине за нарушение правил дорожного движения у водителей евроавто нужно изымать машину на штрафплощадку.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал глава общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала. По его словам, вопрос еврономеров давно уже перешел в политическую плоскость, поэтому его нужно скорее решить в правовом поле.

"Любой, кто нарушает ПДД, попадает в базу полиции. Если ты не оплатил штраф, то при первой же остановке авто изымают правоохранители на площадку. Почему этого не происходит с машинами на еврономерах? Если они заезжают временно по документам, но не выезжают за пределы страны, почему эти машины не изымают? Им делают предупреждения, составляют протоколы, но сама машина остается у владельца", - задается вопросом общественник.

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При этом Бочкала считает, что нынешние пошлины на ввоз авто слишком велики.

"Если ты ввозишь машину премиум-класса, то пошлина должна быть высокой. А если авто бюджетное, то действительно нужно пересмотреть подход и снизить налог. В данном случае автомобиль - не роскошь, а средство передвижения", - пояснил позицию глава организации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.

Во втором чтении документ Верховная Рада рассмотрит уже осенью. А действовать новые правила начнут только после того, как уже принятый закон подпишет президент.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Тема
Авто на еврономерах
Персона
Роман Бочкала
Объект
еврономера
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