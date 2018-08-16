В Украине предложили изымать евроавто

В Украине за нарушение правил дорожного движения у водителей евроавто нужно изымать машину на штрафплощадку.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал глава общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала. По его словам, вопрос еврономеров давно уже перешел в политическую плоскость, поэтому его нужно скорее решить в правовом поле.

"Любой, кто нарушает ПДД, попадает в базу полиции. Если ты не оплатил штраф, то при первой же остановке авто изымают правоохранители на площадку. Почему этого не происходит с машинами на еврономерах? Если они заезжают временно по документам, но не выезжают за пределы страны, почему эти машины не изымают? Им делают предупреждения, составляют протоколы, но сама машина остается у владельца", - задается вопросом общественник.

При этом Бочкала считает, что нынешние пошлины на ввоз авто слишком велики.

"Если ты ввозишь машину премиум-класса, то пошлина должна быть высокой. А если авто бюджетное, то действительно нужно пересмотреть подход и снизить налог. В данном случае автомобиль - не роскошь, а средство передвижения", - пояснил позицию глава организации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.

Во втором чтении документ Верховная Рада рассмотрит уже осенью. А действовать новые правила начнут только после того, как уже принятый закон подпишет президент.