"Народ не счастлив": IТшники забили тревогу из-за обвала доллара

Сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни.

На популярных тематических форумах тема о курсе доллара (Когда подорожает доллар? Сил уже нет) набрала за пару месяцев более 1000 комментариев, сообщает liga.net.

“Продолжают платить по текущему курсу. Сотрудники бухтят, что курс каждый месяц падает под выдачу зарплаты”, – сообщил сотрудник EPAM.

“Зарплаты не поднимают. Потому что сумма оговорена в долларах. Конечно, народ не счастлив от этого факта”, – отметил сотрудник Luxoft.

"Люди не рады, конечно. Особенно коллега, который сейчас хочет купить квартиру и ему приходится сдавать доллары. На компанию никто вообще не жалуется. В компании ничего не изменилось вообще и, скорее всего, не будет меняться. Бухтят только на экономику", – резюмировал сотрудник Ciklum.

Сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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