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13 декабря • обновлено в 05:28
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"Народ не счастлив": IТшники забили тревогу из-за обвала доллара

1.5т
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Сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни.

На популярных тематических форумах тема о курсе доллара (Когда подорожает доллар? Сил уже нет) набрала за пару месяцев более 1000 комментариев, сообщает liga.net.

“Продолжают платить по текущему курсу. Сотрудники бухтят, что курс каждый месяц падает под выдачу зарплаты”, – сообщил сотрудник EPAM.

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“Зарплаты не поднимают. Потому что сумма оговорена в долларах. Конечно, народ не счастлив от этого факта”, – отметил сотрудник Luxoft.

"Люди не рады, конечно. Особенно коллега, который сейчас хочет купить квартиру и ему приходится сдавать доллары. На компанию никто вообще не жалуется. В компании ничего не изменилось вообще и, скорее всего, не будет меняться. Бухтят только на экономику", – резюмировал сотрудник Ciklum.

Сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни

Сотрудники IТ-компаний в Украине, которые получают доходы в валюте, забили тревогу из-за резкого укрепления гривни

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы начали догадываться))), что их ту-по обворовывают))
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