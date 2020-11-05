"Слуги" перед самим голосованием за бюджет увеличили расходы на свое содержание

В проекте бюджета Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды и инфраструктуру, медицину, спорт.

Такие предложения внес бюджетный комитет, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Так, в проект доходы бюджета выросли более чем 20 млрд гривен.

"Рост ожидается благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавить в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен", – сказано в сообщении.

Наибольшее увеличение расходов запланировано на:

- депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие)

- инфраструктуру, культуру, медицину, спорт

Перечень ключевых изменений в расходной части бюджета:

Минфин +7,4 млрд грн на субвенцию на соц-эконом развития (т.н. "Депутатский фонд" - поскольку участие в распределении этой субвенции берут народные депутаты).

Мининфраструктуры +3 млрд грн на Программу по развитию аэропортной инфраструктуры

Минкультуры и информационной политики +2,5 млрд грн в Фонд развития учреждений общегосударственного значения

Минздрав +1,5 млрд грн на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака"

Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) +1,5 млрд грн на строительство аэропорта "Днепропетровск"

МИД +900 млн грн на содержание дипломатических учреждений за рубежом

Держспоживслужба (МЭРТ) +600 млн грн на содержание аппарата

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении.