"Слуги" перед самим голосованием за бюджет увеличили расходы на свое содержание
В проекте бюджета Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды и инфраструктуру, медицину, спорт.
Такие предложения внес бюджетный комитет, сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
Так, в проект доходы бюджета выросли более чем 20 млрд гривен.
"Рост ожидается благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавить в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен", – сказано в сообщении.
Наибольшее увеличение расходов запланировано на:
- депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие)
- инфраструктуру, культуру, медицину, спорт
Перечень ключевых изменений в расходной части бюджета:
Минфин +7,4 млрд грн на субвенцию на соц-эконом развития (т.н. "Депутатский фонд" - поскольку участие в распределении этой субвенции берут народные депутаты).
Мининфраструктуры +3 млрд грн на Программу по развитию аэропортной инфраструктуры
Минкультуры и информационной политики +2,5 млрд грн в Фонд развития учреждений общегосударственного значения
Минздрав +1,5 млрд грн на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака"
Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) +1,5 млрд грн на строительство аэропорта "Днепропетровск"
МИД +900 млн грн на содержание дипломатических учреждений за рубежом
Держспоживслужба (МЭРТ) +600 млн грн на содержание аппарата
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении.