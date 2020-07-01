Нардепы обратились к Разумкову с требованием лишить Третьякову должности

Народные депутаты обратились к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой снять Галину Третьякову с должности главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Основанием стала скандальное заявление Третьяковой о "детях низкого качества" и стерилизации граждан без высшего образования. Об этом сообщил депутат от группы "За будущее" Антон Поляков в своем Telegram-канале.

"Возможно, она бы и могла возглавлять Комитет, только если бы он назывался Комитетом по антисоциальной политике, а не социальной. Надеемся на объективную реакцию спикера парламента", – написал нардеп.

В обращении к Разумкову указано, что Третьякова привела "в подтверждение своих слов ложный опыт зарубежных стран". Депутаты считают, что этим она подрывает доверие к органам государственной власти и к Верховной Раде в частности.

На обнародованных Поляковым фотографиях под обращением 13 подписей – все от представителей фракции ОПЗЖ.

Обращение депутатов к Дмитрию Разумкова о снятии с должности Галины Третьяковой (Telegram канал Антона Полякова)

Обращение депутатов к Дмитрию Разумкова о снятии с должности Галины Третьяковой (Telegram канал Антона Полякова)

Обращение депутатов к Дмитрию Разумкова о снятии с должности Галины Третьяковой (Telegram канал Антона Полякова)

Обращение депутатов к Дмитрию Разумкова о снятии с должности Галины Третьяковой (Telegram канал Антона Полякова)

Ранее OBOZREVATEL писал