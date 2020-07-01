Нардепы обратились к Разумкову с требованием лишить Третьякову должности
Народные депутаты обратились к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой снять Галину Третьякову с должности главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Основанием стала скандальное заявление Третьяковой о "детях низкого качества" и стерилизации граждан без высшего образования. Об этом сообщил депутат от группы "За будущее" Антон Поляков в своем Telegram-канале.
"Возможно, она бы и могла возглавлять Комитет, только если бы он назывался Комитетом по антисоциальной политике, а не социальной. Надеемся на объективную реакцию спикера парламента", – написал нардеп.
В обращении к Разумкову указано, что Третьякова привела "в подтверждение своих слов ложный опыт зарубежных стран". Депутаты считают, что этим она подрывает доверие к органам государственной власти и к Верховной Раде в частности.
На обнародованных Поляковым фотографиях под обращением 13 подписей – все от представителей фракции ОПЗЖ.
Ранее OBOZREVATEL писал
24 июня в сети всплыло скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".
Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".
Известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой. От нее потребовали вернуть депутатский мандат. Скандал прокомментировали и во фракции "Слуга народа".
Позже Третьякова призналась: слова о том, что в маргинальных слоях населения рождаются дети "низкого качества", выбраны неудачно.
30 июня Галина Третьякова заявила, что не сложит депутатский мандат.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает слова нардепки от "Слуги народа" и председателя профильного комитета Галины Третьяковой о детей "низкого качества" в безработных.