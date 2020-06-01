Нардепы-миллионеры из "Слуги народа" арендуют жилье за счет бюджета: названо имена
19 народных депутатов из фракции "Слуга народа" арендуют жилье или снимают гостиничный номер за бюджетные средства.
Об этом свидетельствует анализ деклараций нардепов, который провела ВОО "Комитет избирателей Украины".
Всего в апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Как свидетельствуют декларации, среди них 25 депутатов являются миллионерами. То есть, они имеют в собственности более одного миллиона гривен наличными или на счетах в банке.
Отмечается, что суммы указаны без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Суммы в валюте были переведены в гривневый эквивалент.
Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства – члены фракции "Слуга народа".
Речь идет о 19 человек. Среди них:
Александр Трухин – задекларировал 21,7 млн грн.
Артем Кунаев – 9,9 млн грн.
Степан Чернявский – 9,6 млн грн.
Павел Якименко – 9,4 млн грн.
Александр Салийчук – 8,6 млн грн.
Евгений Петруняк – 7 млн грн.
Алексей Ковалев – 6,9 млн грн.
Федор Вениславский – 6,8 млн грн.
Богдан Торохтий – 6,4 млн грн.
Андрей Костин – 4,8 млн грн.
Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн.
Геннадий Касай – 4,1 млн грн.
Александр Горобец – 2,9 млн грн.
Анна Личман – 2,6 млн грн.
Артем Черноморов – 2,5 млн грн.
Максим Зуев – 2 млн грн.
Эдуард Прощук – 1,9 млн грн.
Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн.
Елена Копанчук – 1,2 млн грн.
С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского ("Слуга народа"). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены.
В общем депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн грн. В ТОП 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Кунаева и Чернявского из "Слуги народа", также попал Анатолий Урбанский из группы "За майбутнє" (19,7 млн грн.) и Олег Мейдич с ВО "Батьківщина" (9,8 млн грн.).
"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2019 год указал дом площадью 492,2 кв. м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области. Также квартирами и домом владеет его жена Юлия Чайка. Спикер также получил 10,3 тыс. грн социальных пособий.