Нардепы-миллионеры получили 30 млн грн на компенсацию жилья из бюджета. Видео

За 10 месяцев 170 нардепов из других городов получили от государства 30,1 млн гривен в качестве компенсации из бюджета на жилье в Киеве.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" (чтобы подитивитися видео, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что 75% из тех, кто получает компенсацию – представители президентской фракции "Слуга народа". "Жилищную" компенсацию из бюджета получала половина "слуг".

Так, депутат "Слуги народа Андрей Клочко, для которого это первый поход в парламент, с начала своей каденции за аренду жилья в столице получил почти 80 тысяч гривен компенсации.

"Клочко родился и прописан в Киеве. Родственники его и его жены уже много лет владеют двумя квартирами в столице на 75 и 65 квадратных метров. Впрочем, депутат решил арендовать еще одну квартиру в Киеве на 101 кв. м. за государственные деньги", – говорится в материале.

Депутат объяснил, что снимает жилье, так как в квартирах, которыми владеют родственники, его семье нет места, покупать собственное жилье – дорого.

"Посмотрите сейчас на те цены, которые выставляют за квартиру. У меня не было никогда жилья. Я не из тех людей, которым нужно это жилье покупать", – отметил Клочко.

В то же время в своей декларации нардеп указал немалые сбережения: 200 тысяч долларов и 1,3 млн грн наличных.

"Это мои личные сбережения и как их тратить, решать буду я лично", – ответил Клочко на вопрос о том, почему имея такие накопления, он обратился за помощью к государству.

Нардеп последних двух созывов Николай Скорик ( "Оппозиционная платформа – За жизнь") получил из бюджета 180 тысяч гривен компенсации.

Судя по декларации Скорика, он и его жена бесплатно пользуются квартирой в Киеве, которая принадлежит экс–начальнику Одесского порта Николаю Павлюку.

Однако Скорик решил также снимать гостиничный номер в столице за государственные средства.

Внефракционный депутат Руслан Требушкин получил из госбюджета более 118 тысяч гривен компенсации.

"Впрочем, непонятно, на что он тратил эти средства, поскольку политик не задекларировал номера в гостинице, а лишь указал, что его жена бесплатно пользуется квартирой в Киеве площадью 110 квадратов на основе договора ссуды", – сказано в статье.

Скорик получил 118 тысяч гривен на компенсацию жилья skoryk.info

Кто еще получил компенсацию за жилье от государства:

Экс-прокурор и член депутатской группы "Довіра" Александр Сухов – 137 тысяч гривен;

Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Черный – 195 тысяч гривен;

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко – 180 тысяч гривен

Внефракционный нардеп Сергей Магера – 200 тысяч гривен

Внефракционный нардеп Муса Магомедов – 169 тысяч гривен

Член депутатской группы "Довіра" Владислав Поляк – 200 тысяч гривен

Член депутатской группы "Довіра" Геннадий Вацак – 197 тысяч гривен

Экс-глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский, который сейчас входит в депутатскую группу "За майбутнє" – 196 тысяч гривен

"Слуга народа" Павел Якименко – 200 тысяч гривен

Депутат трех созывов Юрий Шаповалов ( "За майбутнє") – 67,6 тысяч гривен

Депутат "Слуги народа" Игорь Васильковский – 197 тысяч гривен

Депутат "Слуги народа" Олег Воронько – 198 тысяч гривен

"Слуга народа" Александр Трухин – 200 тысяч гривен

Винницкий депутат "Батьківщини" Олег Мейдич – 132 тысячи гривен

Дмитрий Черный получил из бюджета 195 тысяч гривен Facebook Дмитрия Черного

Издание отмечает, что все вышеперечисленные нардепы задекларировали немалое состояние: сбережения и недвижимость.

Урбанский берет компенсацию за жилье из бюджета Facebook Анатолия Урбанского

Как указано, бывают и депутаты, которые также официально не имеют жилья в Киеве, однако и компенсацию от государства себе не оформляли.

"В частности, депутат от "Слуги народа" Игорь Герасименко местом жительства в своей декларации указывает город Житомир. В то же время в Киеве он официально не владеет недвижимостью. И не получает компенсации на аренду жилья в столице. "Слуга народа" Сергей Литвиненко, судя по декларации, владеет недвижимостью в Ровенской и Закарпатье, при этом не имеет жилья в Киеве. Впрочем, он не получает компенсацию из госбюджета. Александр Колтунович с ОПЗЖ местом жительства указал город Луцк на Волыни. Он не декларирует никакой недвижимости в Киеве, но и не берет компенсации от государства на ее аренду", – говорится в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 141-му народному депутату Украины за июль 2020 года выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье.