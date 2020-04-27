"Цифры – упрямая штука": нардеп заявил о необоснованности увольнения Верланова

У народных депутатов есть вопросы по поводу причины увольнения главы Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланова.

Как написал на своей странице в Facebook депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, цифры говорят об обратном.

Нардеп отметил, что министр финансов Сергей Марченко, выступавший на заседании комитета, рассказал, что налоговая выполнила план поступлений в апреле на 24%.

"Глава Минфина сказал, что оба – и Нефедов, и Верланов, – были уволены из-за провала выполнения госбюджета. Если Нефедов действительно развалил таможню и его отставка – правильное решение, то увольнение Верланова депутаты просили объяснить. Сергей Марченко ответил, что налоговая якобы выполнила план поступлений в апреле на 24%, чему депутаты очень удивились", – отметил он.

Холодов уточнил, что в начале года план на апрель (по старому бюджету и без учета падения экономики во время карантина) составлял 31 миллиард гривен, а налоговая в апреле уже собрала 26,5 миллиардов

"В любом случае это больше, чем 24%. Но с учетом корректировки бюджета, который принят Верховной Радой, Минфин должен был пересчитать план на апрель и установить его на уровне 23 млрд. Таким образом, налоговая уже перевыполнила план по сборам за апрель – а месяц еще не закончился, цифры будут больше", – пояснил нардеп.

Он добавил, что заявления о невыполнении плана не способствуют нормальной работе министерства и комитета, а также дезинформируют депутатов.

"Я никогда не был адвокатом Верланова, но цифры - упрямая штука. Возможно, министр использует недостоверные данные и нужно разобраться, кто кладет их на его стол и для чего", – подытожил Холодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

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