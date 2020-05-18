Нардеп показал, как проверяют открывшийся после карантина бизнес. Фото

В Украине налоговая пришла на предприятие с проверкой, потому что в период карантина оно произвело товара меньше, чем позволяют производственные мощности.

Об этом сообщил внефракционный депутат Антон Поляков в своем телеграмм-канале.

"Малый бизнес на грани смерти после карантина. Кто-то принял решение не продолжать работу, а многие работают просто, чтобы работать. При этом власть постоянно распинается про какую-то мифическую поддержку МСБ. А по факту чхать хотели наши контролирующие органы на мораторий на проверки и все проблемы и сложности предпринимателей", – сказано в сообщении.

По его мнению, только так можно объяснить приход налоговой на предприятие с проверкой, которое из-за кризиса и карантина произвело товара меньше, чем позволяют его производственные мощности.

"Ну это как, например бы вас остановил патрульный и захотел оштрафовать за то, что вы ехали на скорости 60 км/час, а могли бы на своей новой мощной иномарке ехать 160 км/час, при этом под колёсами дороги просто нет... Возвращаемся в 1928 год товарищи, срочно внедряем пятилетку и плановое хозяйствование", – заключил нардеп.

Проверки бизнеса telegram

Проверки бизнеса telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина из-за коронавируса для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.