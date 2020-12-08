Урезанные пенсии и больше денег генпрокурору: названа дата финального голосования за бюджет-2021

Верховная Рада во вторник, 15 декабря, будет голосовать за законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год во втором чтении. Это станет финальным голосованием за документ, который предусматривает экономию на пенсиях, учителях и больше денег на Офис генпрокурора.

Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Через неделю в следующий вторник (15/12) будет яркий день в Раде. С ударной явкой. В повестке ожидаем:

1) Принятие Бюджета следующего года #4000

2) Продление на год спецзакона про Донбасс #4467

3) Закон про возвращение полномочий НАЗК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) #4470", – написал он.

Основные показатели, которые коснутся украинцев:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

минималка увеличится до 6500 грн;

пенсия увеличится до 1934 грн.

Законопроект утвердили на Кабмине 26 ноября. За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. Из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против.

Показатели доходов и расходов проекта бюджета изменили:

доходы – 1,92 трлн грн (было 1,071 трлн);

расходы – 1,328 трлн грн (было 1,350);

дефицит сектора общего государственного управления по отношению к ВВП – 5,24% (было 5,8%);

дефицит государственного бюджета – 5,5% (было 6%).

Добавим, в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%. Также сдвинули сроки увеличения минимальной зарплаты.

В проекте госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению урезали финансирование Минобразования на 4 млрд грн, Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн и увеличили на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора.

Отмечается, что также увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен.

Ранее вокруг этого вопроса разгорелся скандал. Генпрокурор Ирина Венедиктова просила не снижать прожиточный минимум для прокуроров, иначе это поставит под вопрос функционирование Офиса генпрокурора.

Наибольшую экономию по расходам (8,5 млрд грн) в новой версии бюджета, по сравнению с первым чтением, правительство планирует обеспечить за счет выплаты пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября Кабмин передал документ в парламент, где с ним ознакомились нардепы. По закону, бюджет должен быть предоставлен парламенту за 10 дней до голосования.

Таким образом, законодательство уже нарушили. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны были до 1 декабря.

В связи с этим глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики, "слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя.

26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021 год.