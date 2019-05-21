Нардеп "из команды "Зе" предложил "обезглавить" Нацбанк

Внефракционный депутат Верховной Рады Виталий Куприй предложил парламенту обратиться к президенту Украины с просьбой об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде 16 мая (№10300).

Напомним, Куприй подчеркивает свою принадлежность к команде "Зе" и является руководителем и единственным членом межфракционного депутатского объединения "За следующего президента Зеленского".

Яков Смолий

Куприй и Смолий

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в марте 2018 поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко освободить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на этот пост Якова Смолия.

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