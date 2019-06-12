"Напрямую не обещал": у Зеленского объяснили, почему не снизят тарифы для украинцев

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", – сообщил Герус в эфире "24 канала".

По его словам, Зеленский шутил о тарифах, что они высокие.

"Зеленский шутил о "Роттердаме+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть. То, что люди его поддержали, означает, что они готовы голосовать за какую-то большую идею, мечту, будущее, чем просто снижение тарифов. Если у нас зарплаты будут больше, то и тарифы могут быть не такой проблемой", – сообщил Герус.

Представитель президента в Кабинете министров подчеркнул, что цены на тепло и газ имеют определенные ограничения по МВФ.

"Политика и позиция такие, что надо продолжить сотрудничество с МВФ. У нас рост ВВП не тот, где мы можем быть самостоятельны и сказать, что мы без них дальше развиваемся и справляемся", – резюмировал Герус.

Представитель президента отметил, что Зеленский лишь шутил о тарифах

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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