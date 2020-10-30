НАПК вернули доступ к е-декларациям чиновников

Роман Груша Экономика 10:42, 30.10.2020 Обновлено: 11:01, 30.10.2020

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Национальному агентству по предупреждению коррупции восстановили доступ к декларациям.

Однако НАПК все еще запрещено рассматривать заявления о коррупции. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.

"Кстати, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, как раз вчера задекларировал зарплату в 181 тысячу гривен. Хорошая работа", – резюмировала она.

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