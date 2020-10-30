НАПК вернули доступ к е-декларациям чиновников
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Национальному агентству по предупреждению коррупции восстановили доступ к декларациям.
Однако НАПК все еще запрещено рассматривать заявления о коррупции. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.
"Кстати, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий, как раз вчера задекларировал зарплату в 181 тысячу гривен. Хорошая работа", – резюмировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
Судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.
Решением Конституционного Суда Украины НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.