НАПК вернули доступ к е-декларациям чиновников

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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НАПК вернули доступ к е-декларациям чиновников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Национальному агентству по предупреждению коррупции восстановили доступ к декларациям.

Однако НАПК все еще запрещено рассматривать заявления о коррупции. Об этом Василевская-Смаглюк пишет в Telegram-канале.

"Кстати, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий, как раз вчера задекларировал зарплату в 181 тысячу гривен. Хорошая работа", – резюмировала она.

НАПК вернули доступ к е-декларациям чиновников

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УкраинаЭлектронные декларацииДекларации о доходах чиновниковНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупцииПартия Слуга народаКонституционный суд Украины