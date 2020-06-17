НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе

Валентина Гембарская Экономика 13:01, 17.06.2020 Обновлено: 13:19, 17.06.2020

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение документа на срок до 10 дней.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

"НАПК информирует о начале проведения антикоррупционной экспертизы проекту закона 2285-д от 18.12.2019", – сказано в документе.

Постановление Назка о проверке законопроекту
экономическая правда

Ранее сообщалось, что депутаты могут рассмотреть законопроект в целом 18 июня.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября 2019 года Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

OBOZREVATEL проанализировал законопроект и объяснил, каким образом его воплотят в жизнь.

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