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НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,3 т.
НАПК проверит законопроект об игорном бизнесе

В Кривом Роге полиция "накрыла" подпольное казино

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит законопроект о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение документа на срок до 10 дней.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

"НАПК информирует о начале проведения антикоррупционной экспертизы проекту закона 2285-д от 18.12.2019", – сказано в документе.

Постановление Назка о проверке законопроекту

Постановление Назка о проверке законопроекту

Ранее сообщалось, что депутаты могут рассмотреть законопроект в целом 18 июня.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября 2019 года Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

OBOZREVATEL проанализировал законопроект и объяснил, каким образом его воплотят в жизнь.

УкраинаЛегализация казино в УкраинеНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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  1. /Экономика