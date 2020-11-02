НАПК полностью остановило работу из-за скандального решения КСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в ряде организаций.

Это случилось из-за решения Конституционного Суда Украины, который лишил НАПК права на организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в:

Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор)

Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предупреждении коррупции", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

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