НАПК полностью остановило работу из-за скандального решения КСУ
Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в ряде организаций.
Это случилось из-за решения Конституционного Суда Украины, который лишил НАПК права на организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в:
Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор)
Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
Проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.
"Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предупреждении коррупции", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
Судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.
Решением Конституционного суда Украины НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, который необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.