НАПК полностью остановило работу из-за скандального решения КСУ

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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НАПК полностью остановило работу из-за скандального решения КСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции прекратило проверки в ряде организаций.

Это случилось из-за решения Конституционного Суда Украины, который лишил НАПК права на организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Таким образом НАПК прекращает плановые проверки в:

  • Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор)

  • Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

  • Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

  • Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Проведение указанных проверок приостанавливается до законодательного урегулирования этого вопроса.

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предупреждении коррупции", – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеКонституционный суд УкраиныНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции