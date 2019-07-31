"Нанесет ущерб США": в Японии поставили ультиматум Трампу из-за торговой войны

Японская компания Sony может повысить розничные цены в Соединенных Штатах на игровые приставки PlayStation.

Это произойдет, если американский президент Дональд Трамп продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил, что о возможном росте цен корпорация уже предупредила правительство США.

"Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", – сообщил Тотоки.

Однако окончательное решение о повышении цен Sony еще не приняла.

По его словам, компания сейчас рассматривает различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе "и возможность возложить часть бремени на потребителей".

Sony повысить цены на продукцию, если Дональд Трамп продолжит вести торговую войну

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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