"Намек на расстрелы?" В поручении Путина нашли скрытый смысл

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции распорядился изучить вопрос о том, как можно снизить число россиян живущих за чертой бедности. В сети нашли скрытый смысл в его словах и предположили, что заняться этим должен глава Росгвардии Виктор Золотов.

Пользователи уже опубликовали множество шуток по этому поводу в Twitter.

Путин поручил Золотову снизить число россиян живущих за чертой бедности. — RED ☭ (@_RedScare) 20 декабря 2018 г.

"Путин поручил Золотову снизить число россиян живущих за чертой бедности", "Звучит как уменьшить количество россиян", "Хорошо...Вычёркиваем всех к чёрту! Выполнено!", "Намек на расстрелы?", "Ждать расстрелов?", "Я так понимаю, от расстрела можно спастись, доказав, что ты не за чертой бедности. То есть откупиться деньгами", "Для этого надо снизить число живущих за чертой супербогатых, а на это путины никогда не пойдут", "Это страшно...", "Во б*я,никому не буду открывать теперь", "Будут отстреливать? Или будут отлавливать и ссылать на зоны?" - написали в сети.

Пользователи поиронизировали на тему того, что после поручения Путина бедные слои населения будут жить еще хуже.

"Хана вам, безработные и социально незащищенные!", "Йохохохо все можно расходиться, да?", "...и переправить их за черту богатых. Это как через реку переплывать", "Они и так вымрут, пенсию не дают, на работу не берут", "Шо? Опять погромы? Только уже по экономическому варианту?", "Да не... покалечат. Там пособия другие", "Влад Цепеш так с бедностью боролся. Он так правда и с коррупцией боролся, и вообще все проблемы так решал", "Расстрелять или голодом уморить?" - написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 декабря, в Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция Путина. Нынешнее общение с прессой для российского лидера стало уже четырнадцатым по счету.

В частности Путин вспомнил об украинском шоумене Владимире Зеленском, допустив ошибку в его фамилии. Также президент РФ заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией.

Он попал под шквал насмешек в сети после ответа, почему в стране повысили НДС.

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