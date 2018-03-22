"Намаз перед Rolls-Royce": Чичваркин показал, как разбогатеть

Российский предприниматель Евгений Чичваркин в Лондоне устроил своеобразный перформанс перед автосалоном Rolls-Royce, чем вызвал резонанс в сети.

В частности, Чичваркин подошел к витрине магазина, за которой был выставлен автомобиль, достал коврик с портретом 16-го президента США Авраама Линкольна и начал бить поклоны.

"Вот тут часто спрашивают, как стать богатым? Очень просто, отвечу я. Surya namaskar $. Утром и вечером. #клошарделюкс" – прокомментировал российский предприниматель свои действия.

В то же время ряд пользователей увидел в действиях Чичваркина оскорбление чувств верующих. По их версии, предприниматель перед автосалоном в шутку совершил молитву-намаз.

"Мусульман дразните. Могут интерпретировать как оскорбление. "Шарли эбдо" яркий пример", – пишет Sergey Solodkov.

"Юродствуете?" – задался вопросом Сергей Лабзин.

"В Москве боюсь после такой процедуры можно уехать на пару недель", – отметил Алексей Алабов.

При этом другие пользователи посмеялись над затеей Чичваркина.

"Ролс-Ройс Акбар!" – написал Sergei Mazur

"А есть зависимость какая-то? Скорость обогащения от цены культа? Ну если скромно на Land Rover обряд делать?" – иронизирует Alexey Yuriev.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли желание россиян создать "отдельный интернет".