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"Нам нечего скрывать": Зеленский ответил о "тайной" вилле в Италии

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, что его фирма купила виллу в Италии как способ вложить деньги.

Об этом актер сообщил журналистам программы "Схемы", заявив, что все имущество было внесено в декларацию.

"А я уже ответил. Все задекларировано. Нам нечего скрывать… У нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенна банковская система. Вкладывали… Как только будем снимать новый фильм… Эта вилла… просто идет и снимается кино. Вот и все", – цитируют Зеленского журналисты.

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"Нам нечего скрывать": Зеленский ответил о "тайной" вилле в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что недвижимость в Италии планируют продать, когда понадобятся деньги для съемок кино.

Юристы Зеленского ранее пояснили, что если кандидат в президенты не живет в недвижимости, которая принадлежит его компании, или не имеет на нее прямых прав (например, не арендует у своей компании), виллу действительно можно было не указывать в декларации.

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Персона
Владимир Зеленский
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