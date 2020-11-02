Налоговый комитет Рады не допустил финансовой дискриминации предприятий зеленой энергетики – УВЭА

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины снял с рассмотрения предложение, которым мог быть установлен дискриминационный порядок оплаты за произведенную зеленую электроэнергию в зависимости от видов генерирующих предприятий.

Об этом сообщили на Фейсбук-странице Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

Авторы сообщения также напомнили, что соответствующая инициатива продвигалась Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Украины (далее - Комитет ВРУ) в законопроекте №4101Д. Кроме изменения налоговых норм, предусматривалось внесение изменений в статью 65 Закона Украины "О рынке электрической энергии", согласно которым ГП "Гарантированный покупатель" было бы обязано осуществить 100% оплату электроэнергии в приоритетном порядке: сначала энергетическим кооперативам и производителям из биомассы/биогаза, а потом – всем остальным видам ВИЭ генерации.

"Порядок расчетов за поставленную электроэнергию перед производителями из ВИЭ остается неизменным. Приоретизации не будет! УВЭА стало известно, что сегодня на своем заседании Комитет ВРУ отменил рассмотрение данной поправки", - заявили в ассоциации.

В сообщении отмечается, что общая позиция крупнейших ассоциаций ВИЭ Украины и огласку данному вопросу в СМИ позволили защитить отрасль и предотвратить раздор, который пытаются спровоцировать оппоненты "зеленой" энергетики в Украине.

"То, что Налоговый Комитет ВРУ снял с рассмотрения данную законодательную норму, ярко иллюстрирует готовность народных депутатов Украины прислушиваться к позиции инвесторов в возобновляемую энергетику Украины, а также понимание ими последствий, к которым может привести дальнейшее обострение кризисной ситуации в отрасли. Будем надеяться, что в дальнейшем не только Налоговый Комитет ВРУ, но и все другие Комитеты ВРУ будут предварительно обсуждать законодательные инициативы относящиеся к области ВИЭ с ведущими ассоциациями и другими игроками рынка", - отметил председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку исков в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.