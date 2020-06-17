Госфинмониторинг раскрыл основные схемы налоговых преступлений

В Украине с начала 2020 года направили 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривен в правоохранительные органы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Предметом расследований службы являются криминальные доходы, полученные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.

Подозрительные транзакции

Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет анализ подозрительных транзакций на предмет оценки рисков отмывания средств, имеющих признаки налоговых преступлений, как одного из разновидности основных правонарушений.

Согласно ключевых задач финразведки, ведомством Игоря Черкасского осуществлен ряд широкомасштабных финансовых расследований, результатом которых стало направление обобщенных материалов в правоохранительные органы.

Обобщая практику проведенных расследований, можно прийти к выводу, что "услуги" по уклонению от уплаты налогов и получения наличных, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, широко востребованы среди украинских налогоплательщиков.

Схемы отмывания налогов

Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые "скрутки", а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, которые в свою очередь "продают" неучтенную наличность, реализуя операции "встречных потоков".

Так называемая "продажа" неучтенной наличности осуществляется вне банковской системы, что затрудняет ее обнаружение через механизмы финансового мониторинга в банке.

При таких обстоятельствах и условиях, идентификации подобных схем способствуют другие источники информации и сотрудничество с правоохранительными и разведывательными органами.

Статистика выявленных подозрительных транзакций

С начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков".

Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн. Указанные материалы были направлены в компетентные органы.

Обнаруженные схемы отмывания средств

В результате проведенных расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение 2020 года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы "скруток", "встречных потоков" и последующей легализации преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен.

Во время отработки указанных обобщенных материалов были заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен, говорится в сообщении ГСФМУ.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4500 предприятий), Госфинмониторингом с начала текущего года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также по результатам финансовых расследований в течение 2020 года были подготовлены и переданы в правоохранительные органы обобщенные материалы, связанные с уклонением от уплаты налогов через организацию "карусельной" схемы незаконного вывоза зерна и не возврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.

Следовательно, за период январь-май 2020 году до правоохранительных органов направлено 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на общую сумму 29,9 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первом квартале 2020 выявили ряд финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег на сумму 14,8 млрд гривен.