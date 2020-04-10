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10 апреля • обновлено в 18:04
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Налоговую реформу в Украине будут внедрять, несмотря на карантин

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В Украине, несмотря на карантин и сложные условия из-за вспышки коронавируса, не будут замедлять налоговую реформу.

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Об этом заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов во время онлайн встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине (The American Chamber of Commerce in Ukraine), которая состоялась 9 апреля.

"Здесь не надо ничего выдумывать: основными ориентирами для нас остаются запрос украинского бизнеса на стабильность и качество налогового сервиса, а также договоренности с МВФ и ЕС", - заявил Верланов.

Налоговую реформу в Украине будут внедрять, несмотря на карантин

По его словам, Государственная налоговая служба уже активно воплощает часть из этих договоренностей, а именно поддерживает и защищает систему автоматического возмещения НДС, борется с нелегальным оборотом подакцизных товаров, внедряет сервисный подход к плательщикам.

Также глава налоговой анонсировал ближайшее время внедрения электронных честных аудитов, которые позволят в разы снизить коррупцию при проверках, и переход ГНС на единое юридическое лицо, что обеспечит эффективность и необратимость реформы службы. "Ведь переноса в регионы преобразований, происходящих на центральном уровне, остается для нас одним из главных вызовов", - подчеркнул Верланов.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в стране и работу налоговой во время пандемии, в частности бесперебойность работы информационно-телекоммуникационного блока и развитие электронного документооборота.

По словам Верланова в этом направлении налоговая проводит активную разъяснительную работу о возможностях электронного общения с налоговыми органами. В частности, систематически на вебпортале ГНС, ютуб-канале и социальных сетях размещаются видеоуроки с разъяснениями относительно использования электронных сервисов.

Кроме того, учитывая ряд изменений для бизнеса, предусмотренных новыми законами по предотвращению распространения Covid-19, ГНС готовит информационные письма, в которых разъясняет законодательные нововведения.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы налогоплательщики в условиях карантина не чувствовали информационную изолированность. Информация по наполнению бюджета, изменения в законодательстве, сервисные возможности налоговой - обо всем этом мы регулярно общаются", - отметил Верланов, добавив, что налоговая служба использует новые форматы общения с представителями бизнеса в условиях карантина, в частности онлайн встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины готовит масштабную налоговую реформу, которую собираются представить в апреле 2020 года.

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Тема
налоговая реформа
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Тег
налоги
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