Налоговики выталкивают "зеленых" инвесторов из страны, – юрист

Украинские чиновники, в частности налоговики, оказывают давление на инвесторов в "зеленую" энергетику для того, чтобы государство могло не выполнять свои обязательства перед ними по погашению долгов, поэтому инвесторам нужно ожидать проведения "маски-шоу" от налоговиков.

Об этом написал управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский в колонке для "Энергореформ", комментируя обвинения со стороны председателя Государственной налоговой службы в адрес инвесторов в отрасль ВИЭ о якобы уклонение от уплаты налогов.

"Каждый день украинские чиновники ищут новые инструменты выталкивания инвесторов из страны. Мало того, что ГП "Гарантированный покупатель" (читай государство) задолжало 24 миллиарда компаниям "зеленой" генерации, еще и их хотят использовать, как дойную корову бюджета", – написал Соколовский.

Он отметил, что налоговики считают – "богатые" солнечные и ветряные электростанции не имеют права применять ускоренную амортизацию. Соответственно, по их мнению, обязаны уплатить увеличеный налог на прибыль на общую сумму 20 млрд гривен.

"Аргумент – гарантийный срок использования солнечных панелей 30 лет. Но как это касается ускоренной амортизации – непонятно", – отметил Соколовский.

По его мнению, заявления руководителя ГНС не останутся пустыми словами, поэтому компаниям отрасли следует готовиться к визитам налоговиков с проверками, которые начнутся сразу после отмены моратория на их проведение.

"В любом случае must-have для каждого предприятия "зеленой энергетики": принять приказ об учетной политике, если такого нет; установить в приказе об учетной политике методах и сроках амортизации, в частности, морального износа для применения ускоренной амортизации; определиться с границами существенности для основных средств и порядком проведения переоценки", – посоветовал юрист.

Напомним, в сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательств по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

28 октября они сделали повторное обращение к Денису Шмыгалю, в котором заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.