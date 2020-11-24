Налоговая служба Украины заявила о перевыполнении плана в 2020 году и сокращении теневых операций

Obozrevatel
Obozrevatel
Экономика
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ГНС перевыполнила план на 2020 год

Государственная налоговая служба Украины заявила, что перевыполнила план, установленный Министерством финансов на 2020 год.

Как сообщили OBOZREVATEL в ГНС, по состоянию на 24 ноября сумма поступлений составила 462,9 млрд грн при запланированных 458,3 млрд грн, что на 4,5 млрд (1%) больше.

Указанные средства поступят в государственный бюджет в ближайшее время.

При этом в ведомстве уточнили, что для выполнения задачи, озвученной министром финансов +10%, еще необходимо 14,7 млрд грн.

"Возмещение НДС происходит без задержки, в определенные законодательством сроки. В ноябре ожидается возмещения НДС в сумме 12,5 млрд грн", – добавили в ГНС.

Отмечается также, что указанные суммы свидетельствуют об эффекте детинизации.

"То есть, объем теневых операций сокращается, а детинизированную часть рынка занимает легальный бизнес, который платит налоги", – пояснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в первом полугодии 2020-го не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.

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