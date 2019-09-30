Главная Новости
30 сентября • обновлено в 19:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха – Беленький

5.4т Читать материал на украинском

Налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха. В частности, речь идет о ферросплавных заводах Игоря Коломойского, перерабатывающих марганцевую руду. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Сергей Беленький

Сергей Беленький

24 канал

Так, Беленький заявил, что налоги в сферах, которые интересуют Коломойского, повышать не будут. И это происходит на фоне резкого повышения налогов для большинства отраслей промышленности, в то время как для бизнеса Коломойского создаются преференции.

"Мы не видим какого-то справедливого подхода. Например, рентная плата для марганцевой руды остается на том же уровне. Невольно возникает подозрение, что этот законопроект был инициирован, чтобы защитить интересы одного-единственного бизнесмена - Игоря Коломойского, которому принадлежат предприятия по добыче марганцевой руды и ферросплавные заводы, которые перерабатывают эту руду", - подчеркнул Беленький.

Новости
Правительство должно стимулировать металлопотребление, а не повышать налоги - Магомедов

Как сообщалось ранее, запланированные изменения в налоговое законодательство, которые, по подсчетам экспертов, увеличат налоговую нагрузку на ряд отраслей производства в 5 раз, Верховная Рада Украины может утвердить уже на этой неделе. При этом аргументы бизнеса в расчет никто не принимает.

Предлагаемые налоговые изменения сделают налогообложение на добычу руды в Украине дороже чем в России почти в 10 раз. Дешевле добывать руду будет также в Австралии, Китае и Бразилии. Все эти страны, включая Россию, очень быстро могут занять место Украины на мировых рынках.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "налоговая реформа" на OBOZREVATEL.

Темы
налоговая реформа Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
промышленность налоги бизнес-сообщества
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
0
Смешно
2
Интересно
16
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel