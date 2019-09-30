Налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха – Беленький

Налоговая реформа проводится в интересах близкого к власти олигарха. В частности, речь идет о ферросплавных заводах Игоря Коломойского, перерабатывающих марганцевую руду. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Сергей Беленький 24 канал

Так, Беленький заявил, что налоги в сферах, которые интересуют Коломойского, повышать не будут. И это происходит на фоне резкого повышения налогов для большинства отраслей промышленности, в то время как для бизнеса Коломойского создаются преференции.

"Мы не видим какого-то справедливого подхода. Например, рентная плата для марганцевой руды остается на том же уровне. Невольно возникает подозрение, что этот законопроект был инициирован, чтобы защитить интересы одного-единственного бизнесмена - Игоря Коломойского, которому принадлежат предприятия по добыче марганцевой руды и ферросплавные заводы, которые перерабатывают эту руду", - подчеркнул Беленький.

Как сообщалось ранее, запланированные изменения в налоговое законодательство, которые, по подсчетам экспертов, увеличат налоговую нагрузку на ряд отраслей производства в 5 раз, Верховная Рада Украины может утвердить уже на этой неделе. При этом аргументы бизнеса в расчет никто не принимает.

Предлагаемые налоговые изменения сделают налогообложение на добычу руды в Украине дороже чем в России почти в 10 раз. Дешевле добывать руду будет также в Австралии, Китае и Бразилии. Все эти страны, включая Россию, очень быстро могут занять место Украины на мировых рынках.

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