Государственная налоговая служба в феврале перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд госбюджета на 2,5 млрд грн или 7,1%.

Общие доходы, за администрирование которых отвечает ГНС, составили 37,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба налоговой в комментарии OBOZREVATEL.

"В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы показали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, поэтому будем держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее", – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

Налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет на 2,5 млрд грн ГНС

Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6% или на 8 млрд грн больше, чем в феврале 2019 года.

Главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных.

В частности, они составили 20,8 млрд грн. Это на 1,9 млрд грн или на 9,8% больше, чем в феврале 2019 года.

Налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет на 2,5 млрд грн ГНС

Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы по спирту (142,2%), ликеро-водочной продукции (111,3%), пиву (127%) и табачным изделиям (100%).

Налоговая перевыполнила план по поступлениям в бюджет на 2,5 млрд грн ГНС

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Верланов за работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.

"Сейчас коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил ту операцию, которую мы сегодня, собственно, и представляем. Идея очень проста: украинское правительство, украинское государство должно защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному. Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно" – резюмировал Гончарук.

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