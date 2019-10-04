Подделать чеки станет сложнее: как будет работать новый закон о кэшбэке

Государственная налоговая служба сообщила, что закон о "кэшбэке", согласно которому покупатели смогут обращаться с жалобами о "неправильном" чеке, исключает возможность для манипуляций и не навредит бизнесу.

На сегодняшний день в регистраторах расчетных операций (кассовых аппаратах) информация о проведенной операции не только передается в контролирующий орган, но и остается в фискальной памяти, сообщает ЭП.

"Если информация о проведенной с нарушением расчетной операции, которая будет предоставлена ​​потребителем, не подтвердится имеющейся информации с фискальной памяти РРО и информационных баз ГНС, только тогда можно говорить о том, предоставленный чек является "неправильным", – отметили представители налоговой.

По их словам, практически невозможно подделать чек таким образом, чтобы в нем совпали все реквизиты настоящего чека и при этом информация о нем отсутствовала в фискальной памяти.

При этом, подделать чеки в программном регистраторе расчетных операций будет еще сложнее

"Подделать такой чек невозможно, поскольку он будет фискализироваться на сервере контролирующего органа. Кроме того, часть фискального номера такого чека будет формироваться самим устройством (смартфоном, планшетом, компьютером), а другая часть – сервером контролирующего органа", – заявили в ГНС.

В налоговой добавили, что представление недобросовестным потребителем жалобы в контролирующий орган с целью неправомерного получения "кэшбека" практически исключается необходимостью полной идентификации такого жалобщика в электронном кабинете.

То есть, такой покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца по отношению к нему, но, в первую очередь, будет оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

Государственная налоговая служба сообщила, что нововведение не навредит бизнесу

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053.

Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение.

У продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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