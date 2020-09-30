Налоговая договорилась уничтожить 735 тысяч пачек сигарет за 1 копейку

Фирма ООО "Нью Екосвіт" за одну копейку должна уничтожить 735 тысяч пачек сигарет по заказу управления Государственной налоговой службы в Закарпатской области.

Соответствующий договор с фирмой налоговики заключили 24 сентября по результатам тендера. Об этом сообщают "Наші гроші".

В ГНС выставили ожидаемую стоимость тендера 3000 гривен. Участие в торгах также принимали "Нью ЧП "Рома" и ООО "Экологические перерабатывающие технологии". Последняя фирма требовала привести цену тендера к рыночной.

Однако налоговая отклонила требования "по причине ограниченных сметных назначений".

Таким образом, "Нью Екосвіт" выиграл тендер, не торгуясь. Фирма сразу предложила 1 копейку за свои услуги, и сделать более дешевые предложение другие участники уже не могли.

По данным журналистов, "Нью Екосвіт" – традиционный получатель заказов на сожжение контрабанды в Закарпатской области.

За прошлый год фирма получила 10 подрядов на 422 тысячи гривен. С начала текущего года она выиграла 31 лот на 1,2 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" влипла в скандал из-за тендера на поставку питания в поездах "Интерсити".