Налоговая амнистия: в Украине прояснили инициативу Зеленского

В Украине налоговая амнистия, которую предлагала провести команда президента Владимира Зеленского, возможна по сценарию одноразового декларирования.

"Это если люди, которые что-то заработали и не оплатили этот налог, задекларируют эту сумму и оплатят из нее определенный процент", – сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в интервью ЭП.

По его словам, одноразовое декларирование – это нулевая точка отсчета для всех граждан

"Когда они оплатят эту сумму, государство им простит несколько вещей. Во-первых, оно не привлечет их к финансовой или уголовной ответственности. Во-вторых, государство будет считать эти деньги законными, то есть они смогут использоваться в гражданском обороте", – заявил Верланов.

Государственная налоговая служба рассматривает несколько вариантов со ставкой такого декларирования.

"Первый – декларирование по действующей ставке НДФЛ 18% плюс 1,5% военного сбора. Остальные варианты предусматривают применение пониженной ставки: от радикально пониженных 2-3% или 5% до умеренно пониженных 8-10%", – подчеркнул Верланов.

По его мнению оптимальным сценарием для Украины будет одноразовое декларирования по ставке 9-10%.

"Хороший и справедливый сценарий. Дело в том, что у нас очень разные ставки налогообложения различных видов доходов. Так, с дивидендов платятся 5% + 1,5%, а – мой любимый пример – уборщица на меткомбинате – платит все налоги: 18% + 1,5% + 22%", – резюмировал Верланов.

Налоговая амнистия, которую предлагала провести команда президента Владимира Зеленского, возможна по сценарию одноразового декларирования

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Проект закона №10358 предусматривает внесение в Уголовный кодекс Украины положений, устанавливающих уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы.

Документом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов таких лиц.

Также предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

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