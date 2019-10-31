Налоги на "евробляхи" могут отменить: что предложила "Слуга народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев предложил освободить от акцизного налога легковые автомобили и кузова к ним, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, а также мотоциклы и мопеды.

Соответствующее нововведение предусматривает отмену налога до 1 января 2021 года. Об этом свидетельствует законопроект №2342 "Об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведение условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС".

Документ также предлагает в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора для автотранспортных средств (только ставку акциза и объем двигателя).

Кроме того, Ковалев инициирует приостановление действия повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50).

Также для упрощения таможенного оформления и регистрации в Украине предлагается для легковых автомобилей временно (на 180 дней) приостановить запрет на ввоз авто, не соответствующих установленным экологическим нормам (Евро-5).

Еще одним зарегистрированным в парламенте законопроектом №2345 Ковалев предложил продлить еще на 180 дней (с момента вступления в силу закона) освобождение от штрафных санкций за нарушения порядка ввоза транспортных средств.

"Слуга народа" предложила освободить от акцизного налога легковые автомобили

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") составлены сотни протоколов.

2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать.

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