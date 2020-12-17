"Слуги народа" не смогли перенести введение новых налогов для иностранцев

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
3,5 т.
'Слуги народа' не смогли перенести введение новых налогов для иностранцев

Верховная Рада не поддержала отсрочку запуска налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) до 2022 года.

"За" законопроект №4065 во втором чтении проголосовали лишь 194 народных депутата. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Автор документа – глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его законопроект в основном содержит поправки к нормам, которые устанавливает налоговый закон №466 (также известный как законопроект №1210).

Документ №1210 регулировал налогообложение контролируемых иностранных компаний. Владельцы таких фирм, которые являются резидентами Украины, должны были платить налоги с их прибыли (если КИК принадлежит юрлицу) или же НДФЛ с дохода (если контролер КИК – физлицо).

С 2021 года физлица вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах и юрлица с декларацией по налогу на прибыль должны были подавать отчет о КИК. К этому отчету нужно было приложить заверенную финансовую отчетность, которая составлена по правилам бухучета той юрисдикции, где иностранная компания является налоговым резидентом.

За неподачу отчета предусматривался штраф до 210 тысяч гривен, а за сокрытие информации о КИК – до 2,1 млн гривен.

В свою очередь законопроект №4065 должен был отсрочить запуск налогообложения КИК до 2022 года, в результате чего продлевался льготный период ликвидации таких компаний.

"Также уточнено, что информация с КИК, полученная в первые два года отчетности, не может быть использована в качестве доказательства по уголовным делам, и отменено требование о предоставления первичных документов при подаче отчетности в рамках трансфертного ценообразования с КИК", – отмечал Гетманцев.

Кроме этого, документ предлагает ограничить применение определения "деловой цели" и применять его в рамках трансфертного ценообразования и для корректировок из оффшорных юрисдикций с 2022 года.

"Слуги народа" не смогли перенести введение новых налогов для иностранцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года монобольшинство Верховной Рады приняло скандальный закон №1210 о совершенствовании администрирования налогов.

Летом 2019 года против него протестовали бизнесмены, но даже в смягченном виде он не устраивает многих. "Компромиссные" правки предприниматели называют полумерами, а сам документ – "налоговым террором".

Позже Гетманцев заявил, что нововведения законопроекта №1210 относительно контролируемых иностранных компаний не будут касаться бизнес-активов.

УкраинаНалоги в УкраинеВерховная Рада УкраиныДаниил Гетманцев