'Слуги народа' не смогли перенести введение новых налогов для иностранцев

Верховная Рада не поддержала отсрочку запуска налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) до 2022 года.

"За" законопроект №4065 во втором чтении проголосовали лишь 194 народных депутата. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Автор документа – глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Его законопроект в основном содержит поправки к нормам, которые устанавливает налоговый закон №466 (также известный как законопроект №1210).

Документ №1210 регулировал налогообложение контролируемых иностранных компаний. Владельцы таких фирм, которые являются резидентами Украины, должны были платить налоги с их прибыли (если КИК принадлежит юрлицу) или же НДФЛ с дохода (если контролер КИК – физлицо).

С 2021 года физлица вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах и юрлица с декларацией по налогу на прибыль должны были подавать отчет о КИК. К этому отчету нужно было приложить заверенную финансовую отчетность, которая составлена по правилам бухучета той юрисдикции, где иностранная компания является налоговым резидентом.

За неподачу отчета предусматривался штраф до 210 тысяч гривен, а за сокрытие информации о КИК – до 2,1 млн гривен.

В свою очередь законопроект №4065 должен был отсрочить запуск налогообложения КИК до 2022 года, в результате чего продлевался льготный период ликвидации таких компаний.

"Также уточнено, что информация с КИК, полученная в первые два года отчетности, не может быть использована в качестве доказательства по уголовным делам, и отменено требование о предоставления первичных документов при подаче отчетности в рамках трансфертного ценообразования с КИК", – отмечал Гетманцев.

Кроме этого, документ предлагает ограничить применение определения "деловой цели" и применять его в рамках трансфертного ценообразования и для корректировок из оффшорных юрисдикций с 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года монобольшинство Верховной Рады приняло скандальный закон №1210 о совершенствовании администрирования налогов.

Летом 2019 года против него протестовали бизнесмены, но даже в смягченном виде он не устраивает многих. "Компромиссные" правки предприниматели называют полумерами, а сам документ – "налоговым террором".

Позже Гетманцев заявил, что нововведения законопроекта №1210 относительно контролируемых иностранных компаний не будут касаться бизнес-активов.