Налоги для частных предпринимателей в 2020 году: озвучены новые суммы

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса, которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей.

Изменения в размерах ЕСВ и единого налога для ФЛП связаны с вступлением в силу бюджета на 2020 год, в котором был пересмотрен размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, сообщают в ГНС.

Таким образом, ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января придется платить 1249,26 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 210,2 гривни единого налога).

ФЛП на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 944,6 гривни единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы налогообложения размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик:

3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость.

5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривни в месяц.

Изменения в размерах ЕСВ и единого налога для ФЛП связаны с вступлением в силу бюджета на 2020 год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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