Налог на выведенный капитал в Украине: Порошенко сделал важный шаг

Президент Петр Порошенко подписал и в ближайшее время намерен зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

"Это не должно быть делом президента, это должно быть делом нашей единой команды. Тогда мы победим так же, как мы победили во время голосования закона о валюте. Вы согласны на то, что это будет наш совместный бой за экономическую свободу Украины? Тогда вместе к бою", – заявил глава государства в ходе встречи с представителями бизнеса в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

При этом Порошенко отметил, что закон о налоге на выведенный капитал вступит в силу лишь вместе с компенсаторами доходов государственного бюджета.

"Этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы", – резюмировал президент.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Международный валютный фонд выразил серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем грозит введение налога на выведенный капитал в Украине.