''Налог'' на схему Фукса: украинцев грабят на каждой поездке в метро

Киевский метрополитен – одно из самых крупных коммунальных предприятий столицы. За год он провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок, а не количество людей). И с каждой такой поездки в карман российского олигарха Павла Фукса попадет 3,3 грн.

Для примера, семья из трех человек при условии, что каждый спускается в метро дважды в день по будням, за месяц заплатят "налог на схему Фукса" в размере около 420 грн! И так каждый месяц.

Решение суда в пользу олигарха и невыгодное для киевлян мировое соглашение привели к тому, что компания Фукса продала метрополитену 100 выгонов в лизинг по заоблачной цене, а после потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,5 млрд грн. Схема ударит не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро.

OBOZREVATEL разобрался, как киевское метро из-за схемы российского олигарха собирает "дань" с пассажиров.

3,3 грн с каждого проезда – Фуксу

Киевский метрополитен, как говорится в бюджете столицы (подробнее читайте здесь) вошел в тройку самых убыточных коммунальных предприятий. И этот убыток может быть в разы больше после того, как подземка выплатит "долг" Павлу Фуксу.

Благодаря "схеме Фукса" за вагоны, которые и без того продавали с наценкой в 100%, сейчас требуют уже в разы больше. Так, компания олигарха в 2010-2013 годах выдала метро в лизинг указанные вагоны. Через несколько лет потребовали от коммунального предприятия 365,9 млн грн за сами выгоны, 112,3 млн грн процентов, 229 млн "инфляционных расходов", 42 млн грн пенсии и 1,1 млрд грн "корректировки". Подробнее о последнем пункте расскажем немного позднее.

Дело киевского метро о "взаимоотношениях" с ООО "Укррослизинг" находилось на рассмотрении в Хозяйственном суде города Киева. Решения, которые в дальнейшем стали судьбоносными и, по сути, дали зеленый свет на "законный грабеж", принимались судьей Хозяйственного суда Вадимом Босым. В его багаже — сомнительные судебные решения и "ни кола, ни двора", "секретная" информация о привлечении к ответственности за хулиганство, восьмилетнее церковное обучение и, похоже, фиктивный развод. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Метрополитен подписал с олигархом мировое соглашение. Согласно документу, до 31 декабря 2018-го коммунальное предприятие должно было заплатить олигарху 656,1 млн грн, а до 31 декабря 2019-го – еще 994 млн грн. В сумме за период немного больше года – 1,65 млрд грн. Согласно финансовой отчетности метрополитена, за год предприятие перевозит 498,5 млн пассажиров. Каждый из них, оплачивая свой проезд, отдаст как минимум 3,3 грн Фуксу.

В прошлом году деньги просто изымали из касс метро. Так, в июне 2018-го Государственный исполнитель Департамента Минюста 7 июня вынес постановление об аресте средств во всех кассах метрополитена.

Стоит отметить, что на данный момент компания Фукса переименована в "Австро-Венгерскую Лизинговую компанию". Собственник – "Укррослизинг Сайпрус Лимитед".

Сколько на самом деле стоят "вагоны Фукса"

В 2013-2014 годах, согласно информации аудиторской службы, средняя стоимость вагона, который закупал Киевский метрополитен, была на уровне 9,6-11,5 млн грн. В то время как "Укррослизинг" продал метрополитену вагоны по средней цене около 13 млн.

На данный момент, с учетом всех пеней, корректировок и штрафов, стоимость вагона составила уже более 27 млн грн! Указанные цифры приведены из расчета, что компания "Укррослизинг" поставила метрополитену 100 вагонов. Хотя изначально, согласно реестру судебных решений, в постановлениях суда говорилось о том, что метро поставили всего 70 вагонов. Позже в документах речь шла уже о 100 вагонах.

Как установила Государственная аудиторская служба, договор с "Укррослизингом" подписали в 2009-м, а компания была создана с уставным капиталом в 20,6 тыс. грн в конце 2008 года.

Подписание договора с указанной компанией, по данным аудиторской службы, привело к потери средств в размере 770,8 млн грн. "В том числе вознаграждение "Укррослизинг" – 590,8 млн грн, что обеспечивает "космическую рентабельность", – говорится в отчете аудиторов. И это до того, как компания дополнительно "выбила" из метрополитена еще 1,9 млрд грн.

Что интересно, норма "о корректировке", которая позволила получить 1,1 млрд грн, появилась в договоре только спустя несколько месяцев после того, как подписали основной документ. Фактически коммунальное предприятие столицы обязалось выплатить частной компании все возможные расходы, пересмотреть цены с учетом подорожания доллара и т. д. Такие условия и привели к тому, что каждый раз, когда житель или гость столицы спускается в подземку, в карман Фукса уходят 3,3 грн.

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