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МирСпорт

"Налог" на пенсию по-новому: сколько будут платить украинцы

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8322, принятие которого обяжет украинцев с высокими зарплатами платить больше – максимальный размер единого соцвзноса (ЕСВ) увеличат.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас ЕСВ платится с суммы до 15 минималок, согласно законопроекту – 25 минимальных зарплат. Это позволит облагать ставкой в 22% до 104,2 тыс. грн. На остальную сумму предлагают использовать регрессивную шкалу. Это означает, что ставка будет снижаться вместе с ростом суммы.

  • 22% - если зарплата до 104,2 тыс. грн (25 минималок)

  • 20% - на сумму зарплаты от 104,2 тыс. до 219,9 тыс. грн (от 25 до 70 минималок)

  • 17% - на сумму зарплаты от 219,9 тыс. до 625,5 тыс. грн (от 70 до 150 минималок)

  • 15% - на сумму зарплаты от 625,5 тыс. до 834 тыс. грн (от 150 до 200 минималок)

  • 10% - на сумму зарплаты от 834 тыс. до 1,121 млн 125 тыс. грн (от 200 до 270 минималок)

  • 5% - на сумму зарплаты от 1,121 млн 125 тыс. грн (от 270 минималок)

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Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, максимальная пенсия, которую могут получить украинцы – 13,7 тыс. грн. Даже если платить налоги с зарплаты в 1 млн грн, все равно пенсия будет не больше 13,7 тыс. грн.

В Украине с нового 2019-го начнут действовать новые правила пересчета пенсий по формуле. Размер средней по стране зарплаты, который учитывают при расчете выплаты, повысят на 50% роста зарплат и 50% инфляции.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Объекты
пенсииналоги
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