Наливайченко заявил, что подконтрольные Герусу фирмы-прокладки на энергорынке удалось установить

Рабочая группа для создания Временной следственной комиссии Верховной Рады установила фирмы-посредники на рынке электрической энергии, подконтрольные председателю комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.

Об этом заявил народный депутат, член рабочей группы Валентин Наливайченко.

"Появились фирмы-прокладки под контролем Геруса и его сообщников. Сообщник сегодня был назван на ВСК, это бывший министр энергетики Оржель. Кроме того, мы сейчас серьезно занимаемся и сегодня уже выяснены две еще фирмы, которые нам ранее были неизвестны", – заявил Наливайченко в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, 22 июля на заседании рабочей группы по созданию ВСК, были обнародованы материалы, свидетельствующие о преступном умысле Андрея Геруса по протаскиванию поправки о начале импорта электроэнергии из России в сентябре 2019 года.

"С этого разрушительного решения начался не только импорт тока извне на энергетический рынок Украины, но и масштабная коррупция. Это был шаг номер два, второе действие, которое разрушило энергетическую отрасль Украины", – добавил Наливайченко.

По информации народных депутатов, подконтрольные Герусу фирмы появлялись буквально за месяц до той или иной преступной сделки в сфере энергетики.

"Убытки, которые мы видим с первого же заседания, – это сотни миллионов гривен", – подчеркнул депутат Наливайченко.

Название компаний-посредников, подконтрольных Герусу, Наливайченко не назвал. Следующее заседание рабочей группы запланировано на 29 июля.

Ранее народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что глава энергетического комитета ВР Андрей Герус монетизировал свой пост и в 2019 году стал одним из самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".

Также на основании решения Печерского райсуда Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса. Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 года уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.

Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка к закону позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт по мнению экспертов, а также Минэнерго, привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.