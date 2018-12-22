МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов

2.9тЧитать материал на украинском

В России среди населения растет паника из-за указания банков проверять безналичные платежи. Граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение.

Как сказано в материале "Газета.ru", в 2018 году россияне почувствовали себя "под колпаком", совершая безналичные платежи.

"Карточные переводы россиян под угрозой. Стали известны случаи, когда банки стали отказывать в переводе средств клиентов (от физлица к физлицу) даже на небольшие суммы — около 5 тысяч рублей (2 тыс. грн). В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод и без достаточного, по мнению кредитного учреждения экономического обоснования, отказывают в переводе", - сообщает издание.

По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могли заблокировать. Отмечается, что панические слухи, что налоговики будут отслеживать каждый банковский перевод и обложат всех поборами, возникли этим летом. Так, россияне беспокоились, что налоговая будет взыскивать налоги от любых поступивших на их счета денег.

Новости
''Рубль – худший'': в сети показали, как Украина поставила на место Россию

Эксперты также называют опасения граждан, которые неофициально работают и получают оплату на карточку, совсем не беспочвенными.

Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если через банковские переводы граждане регулярно получают денежные средства в счет оплаты тех или иных услуг, то отследить частоту этих переводов и периодичность банкам и ФНС не составит особых усилий.

Банки в России

Банки в России

Lenta.ru

"В таком случае гражданам необходимо будет либо признать свой статус самозанятого и войти в число честных налогоплательщиков… Иными словами, делать все, чтобы это не выглядело как регулярные переводы на одну и ту же сумму", — пояснил эксперт.

То, что сейчас банки начали запрашивать дополнительную информацию по переводам, эксперты объясняют желанием финансовых организаций противостоять нелегальным схемам — например, уходу от уплаты налогов.

Новости
"Намек на расстрелы?" В поручении Путина нашли скрытый смысл

Издание подчеркивает, что российские чиновники всеми силами сейчас пытаются заставить граждан отчислять больше средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России признали серьезные проблемы с экономикой. За последние десять лет российский валовой внутренний продукт вырос лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
банкНовости РоссииРоссия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
1
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пидороссы - это скот, а скот нужно держать в узде! Так что в Срашке ничего удивительного не происходит, просто рабов решили ещё раз подоить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
это как надо не уважать своих читателей что бы такое дерьмо им в уши лить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Xoзяин Xoхлов, кокошник ну ты бля и дыбил а ха ха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги