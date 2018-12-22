"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов

В России среди населения растет паника из-за указания банков проверять безналичные платежи. Граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение.

Как сказано в материале "Газета.ru", в 2018 году россияне почувствовали себя "под колпаком", совершая безналичные платежи.

"Карточные переводы россиян под угрозой. Стали известны случаи, когда банки стали отказывать в переводе средств клиентов (от физлица к физлицу) даже на небольшие суммы — около 5 тысяч рублей (2 тыс. грн). В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод и без достаточного, по мнению кредитного учреждения экономического обоснования, отказывают в переводе", - сообщает издание.

По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могли заблокировать. Отмечается, что панические слухи, что налоговики будут отслеживать каждый банковский перевод и обложат всех поборами, возникли этим летом. Так, россияне беспокоились, что налоговая будет взыскивать налоги от любых поступивших на их счета денег.

Эксперты также называют опасения граждан, которые неофициально работают и получают оплату на карточку, совсем не беспочвенными.

Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если через банковские переводы граждане регулярно получают денежные средства в счет оплаты тех или иных услуг, то отследить частоту этих переводов и периодичность банкам и ФНС не составит особых усилий.

Банки в России Lenta.ru

"В таком случае гражданам необходимо будет либо признать свой статус самозанятого и войти в число честных налогоплательщиков… Иными словами, делать все, чтобы это не выглядело как регулярные переводы на одну и ту же сумму", — пояснил эксперт.

То, что сейчас банки начали запрашивать дополнительную информацию по переводам, эксперты объясняют желанием финансовых организаций противостоять нелегальным схемам — например, уходу от уплаты налогов.

Издание подчеркивает, что российские чиновники всеми силами сейчас пытаются заставить граждан отчислять больше средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России признали серьезные проблемы с экономикой. За последние десять лет российский валовой внутренний продукт вырос лишь на 7%, что значительно медленнее экономик других развивающихся стран.

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