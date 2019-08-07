Накопительные пенсии в Украине: в Кабмине озвучили реальные сроки запуска

Система накопительных пенсий в Украине может заработать через три месяца после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

Об этом заявил в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, ведомства и министерства уже готовы к запуску второго уровня пенсионной реформы.

"Функционально и институционно мы сегодня подготовили и Пенсионный фонд, и все соответствующие структуры, чтобы заработала накопительная система. Т.е. институционно мы готовы", – сообщил Розенко.

Он уточнил, что понадобится некоторое время для принятия нормативных актов, но это займет не более 3-4 месяцев.

"Я считаю, что можно вводить накопительную систему через три месяца после принятия Верховной Радой соответствующих законодательных инициатив", – отметил вице-премьер.

При этом Розенко убежден, что запускать реформу нужно как можно быстрее. "Украина уже как минимум на 15 лет опоздала с введением накопительной системы", – пояснил он.

Розенко напомнил, что соответствующий законопроект был внесен в Раду еще три года назад, когда он занимал должность министра социальной политики. Но тогда "не хватило небольшого количества голосов".

По его информации, сейчас в президентской партии "Слуга народа" тоже идут дискуссии по этому вопросу.

"Я знаю, что сегодня в партии "Слуга народа" есть группа людей, которые также активно поддерживают введение накопительной системы. Вместе с тем, люди, которые возглавляют финансово-экономическое направление в "Слуге народа", публично говорят о том, что снова не ко времени, давайте подождем, давайте что-то сделаем дополнительно…", – рассказал чиновник.

В Украине начали внедрять трехуровневую систему, но остановились на первом уровне pensia.ua

Ранее OBOZREVATEL разобрался, почему пенсионная реформа в Украине осталась недоделанной и каких нововведений стоит ожидать.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!