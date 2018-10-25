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ЕС приготовил новый удар по России из-за провокаций в море: что известно

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Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России, если ситуация в Азовском море обострится.

Как сообщает "РИА Новости", в проекте предлагается назначить спецпосланника по оккупированным Крыму и Донбассу. Он должен заняться положением дел в регионах.

Также в документе призывают Совет ЕС потребовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов. Кроме того, в случае необходимости, ЕС просят принять соответствующие контрмеры.

Кроме того, европарламентарии прокомментировали строительство Крымского моста. Они в который раз подчеркнули тот факт, что он сооружен незаконно. В Совете ЕС также обеспокоены тем, что в его строительстве участвуют европейские компании.

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Также в документе приветствуется июльское решение Совета о введении санкций в отношении шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят план новых санкций против России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
санкции ЕвросоюзЕвропарламентРоссия
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