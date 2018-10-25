ЕС приготовил новый удар по России из-за провокаций в море: что известно

Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России, если ситуация в Азовском море обострится.

Как сообщает "РИА Новости", в проекте предлагается назначить спецпосланника по оккупированным Крыму и Донбассу. Он должен заняться положением дел в регионах.

Также в документе призывают Совет ЕС потребовать от России немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов. Кроме того, в случае необходимости, ЕС просят принять соответствующие контрмеры.

Кроме того, европарламентарии прокомментировали строительство Крымского моста. Они в который раз подчеркнули тот факт, что он сооружен незаконно. В Совете ЕС также обеспокоены тем, что в его строительстве участвуют европейские компании.

Также в документе приветствуется июльское решение Совета о введении санкций в отношении шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.

В список попали "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активы этих компаний в ЕС заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят план новых санкций против России.