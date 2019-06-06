"Наказать Россию": Лавров пожаловался на санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина, по которой Соединенные Штаты вводят санкции против Москвы, – наказать Кремль за независимую внешнюю политику.

"Вторая причина – недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления", – сообщил он в интервью РБК.

"Третья, более глобальная причина – это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику", – добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, в условиях, когда американский доллар определяет огромную долю мировых экономических отношений и финансовых расчетов, большинство неамериканских компаний вынуждено идти на определенные компромиссы.

"Их интерес – не потерять немедленно какую-то часть бизнеса. Правительства соответствующих стран вынуждены принимать это во внимание и пытаться договариваться с американцами, чтобы создать политические рамки для решения текущих сиюминутных вопросов", – резюмировал Лавров.

Глава МИД РФ объяснил цель Вашингтона

Как сообщал OBOZREVATEL:

США и Россия готовят переговоры на высшем уровне. Они могут пройти на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в июне. Сейчас Вашингтон ожидает ответа от Москвы. Вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео.

3 мая президент США Дональд Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Позже Трамп заявил, что у США и России есть огромный потенциал для построения хороших отношений.

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