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/Новости экономики

"Наказать Россию": Лавров пожаловался на санкции США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина, по которой Соединенные Штаты вводят санкции против Москвы, – наказать Кремль за независимую внешнюю политику.

"Вторая причина – недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления", – сообщил он в интервью РБК.

"Третья, более глобальная причина – это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику", – добавил Лавров.

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У Трампа обсудили с Путиным санкции против России: что известно

По словам главы МИД РФ, в условиях, когда американский доллар определяет огромную долю мировых экономических отношений и финансовых расчетов, большинство неамериканских компаний вынуждено идти на определенные компромиссы.

"Их интерес – не потерять немедленно какую-то часть бизнеса. Правительства соответствующих стран вынуждены принимать это во внимание и пытаться договариваться с американцами, чтобы создать политические рамки для решения текущих сиюминутных вопросов", – резюмировал Лавров.

Глава МИД РФ объяснил цель Вашингтона

Глава МИД РФ объяснил цель Вашингтона

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • США и Россия готовят переговоры на высшем уровне. Они могут пройти на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в июне. Сейчас Вашингтон ожидает ответа от Москвы. Вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео.

  • 3 мая президент США Дональд Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

  • Позже Трамп заявил, что у США и России есть огромный потенциал для построения хороших отношений.

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Тема
Санкции против России
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Нападать на соседей, аннексировать территории - это независимая внешняя политика Кремля ? Алени, у вашего министра иностранных дел сколько классов образования ?
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