Наказания за неофициальное оформление: украинцы сказали, что это изменит

Наказания за неофициальные трудовые оформления являются просто "имитацией бурной деятельности", которые вряд ли смогут вывести бизнес Украины из "тени".

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе на нашем сайте. Всего проголосовали 2989 человек.

Вопрос был поставлен так: "В Украине наказали за неофициальное оформление: помогут ли проверки вывести бизнес из "тени".

Большая половина проголосовавших (55%) выбрала вариант "проверки ничего не изменят - это просто имитация бурной деятельности".

Каждый третий респондент (33%) выразил уверенность, что "из тени удастся вывести лишь малую часть бизнеса, остальные найдут лазейки".

И лишь 11% опрошенных были настроены оптимистично, проголосовав за вариант "конечно, теперь у местной власти есть рычаги влияния".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как наказания за нелегальное трудоустройство способны изменить жизнь украинцев.