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МирСпорт

Наказания за неофициальное оформление: украинцы сказали, что это изменит

1.6тЧитать новость на украинском

Наказания за неофициальные трудовые оформления являются просто "имитацией бурной деятельности", которые вряд ли смогут вывести бизнес Украины из "тени".

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе на нашем сайте. Всего проголосовали 2989 человек.

Вопрос был поставлен так: "В Украине наказали за неофициальное оформление: помогут ли проверки вывести бизнес из "тени".

Большая половина проголосовавших (55%) выбрала вариант "проверки ничего не изменят - это просто имитация бурной деятельности".

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Каждый третий респондент (33%) выразил уверенность, что "из тени удастся вывести лишь малую часть бизнеса, остальные найдут лазейки".

И лишь 11% опрошенных были настроены оптимистично, проголосовав за вариант "конечно, теперь у местной власти есть рычаги влияния".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как наказания за нелегальное трудоустройство способны изменить жизнь украинцев.

Место
Украина
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