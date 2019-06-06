Наказание для коррупционеров: Рада задвинула проект Зеленского

Верховная Рада Украины не внесла в повестку дня законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.

Только 205 депутатов поддержали включение в рассмотрение законопроекта №10358 президента Владимира Зеленского, и альтернативный проект №10358-1 внефракционного депутата Сергея Мищенко, свидетельствует официальный сайт парламента.

При этом законопроект Зеленского о незаконном обогащении поступил в Раду еще 4 июня. Документ предусматривает не только уголовную ответственность, но и взыскание в пользу государства неправомерных активов.

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"ГПУ обращается в суд, чтобы взыскать активы. Уголовная ответственность наступает, если размер обогащения является значительным – 12 тысяч необлагаемых минимумов. Для чего увеличили? Чтобы антикоррупционные органы не расследовали мелкие дела" – отмечал заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении будет проходить по гражданской процедуре. Такая процедура также дает возможность ретроспективного применения, то есть применения этих норм в прошлом. Те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП, – материалы могут быть использованы снова. В порядке гражданской процедуры эти ведомства могут обратиться в суд, чтобы взыскать необоснованные доходы в пользу государства.

"НАБУ готовит иск сравнивая доходы и активы чиновников, потом подает его в Высший антикоррупционный суд. Прокурор должен объяснить, почему активы являются необоснованными и связь с лицом, против которого иск. Ответчик должен прояснить законность. Решение будет приниматься на основе баланса доказательств", – пояснил Рябошапка.

Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект

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