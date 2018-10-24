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Наказали долларом: "Нафтогаз" назвал сумму взысканий с "Газпрома"

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз" уже два месяца подряд взимает с "Газпрома" по $9 миллионов в рамках решения Стокгольмского арбитража, которое российская компания отказывается исполнять.

Как написал главный исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook, таким образом только за последнее время удалось стянуть с российского газового монополиста $18 млн.

"В дополнение к $2,1 млрд, которые, в соответствии с решением арбитража, мы уже сняли с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долларов денежными средствами", - сообщил Витренко.

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По его словам, уже два месяца "Нафтогаз" взимает с "Газпрома" денежными средствами 9 млн долларов.

"Для тех, кто очень обеспокоен нашими премиями - это больше, чем мы получили премий", - отметил Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Объекты
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Хватит уже, до 2014 кормили, пусть теперь пиндосы кормят.. лапшой на уши..))
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Петренко Иван
Петренко Иван
При таком темпе взысканий,отсуженные 2,5 миллиарда,удасться взыскать,я думаю к 2200 году.
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Во, хохловыблядки выдают))) "...взимает с "Газпрома" по $9 миллионов..." И И где же "взымнутые" девять лямов?)))
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