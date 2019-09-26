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27 сентября • обновлено в 19:21
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"Наибольшая доля в энергетике": миру предрекли рекордную потребность в нефти

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Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо прогнозирует, что спрос на сырье вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году.

"Нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года", – сообщил он на энергетическом форуме Kazenergy в Казахстане, передает "Интерфакс".

По его словам, большая часть сырья будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом.

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Баркиндо также подчеркнул, что ОПЕК в скором времени опубликует мировой обзор с долгосрочным прогнозом на нефтегазовую отрасль.

"Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать", – резюмировал он.

Ожидается, что спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году

Ожидается, что спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Во, во !! Вот точно такие же исследования делал ка-цап-ский Газпром в напчале 2000-х. Так газпрмовские ученые -зад*очёные совершенно точно определили что сланцевому газу звиздец, что сланец никогда не будет дешевле классического газа, а трубная транспортировка всегда останется самой дешевой в мире. От тока чот нынчен в этом Газпроме быстро наклапдывают в штаны от того, что американцы поставляют сланцевый СПГ да еще и гораздо дешевле чем ка-ца-пы торгуют свой трубопроводный газ в Европе
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Levitsky Valery, Так почему же ваш хаз дороже российского и дороже намного?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гусенцова Галина, Галка, это у вас укма как у Зюзи под хвостиком. Украина покупает газ на спотовом пынке Европы. Это как раз тот самый американский дешевый газ. А у ка-ца-пья, что касается газа, только дешевые понты в ходу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только что писали "мерседес переходит на электричество, нефть никому больше не надо, рашкафсьо!" А тут такая зрада
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
Кристина Стефанова, Ну перейдет, и что? от АЭС немцы отказались, абсолютное большинство их электростанций это ТЭС. Какая разница жечь газ на электростанции или бензин в автомобиле?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гусенцова Галина, Тупая ты Галя. Кизяки как раз в ка-цап-стане обретаются. Есть донские кизяки, оренбургские кизяки, уральские, сибирские кизяки. Всему этому ка-цап-скому кизячеству ВСУ, начиная с 2014 года, 3,14здюлей регулярно вламывает на Донбассе. Ну а уж то, что эти кизяки тупые, так это непреложное качество любого ка-ца-па
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