"Наибольшая доля в энергетике": миру предрекли рекордную потребность в нефти

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо прогнозирует, что спрос на сырье вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году.
"Нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года", – сообщил он на энергетическом форуме Kazenergy в Казахстане, передает "Интерфакс".
По его словам, большая часть сырья будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом.
Баркиндо также подчеркнул, что ОПЕК в скором времени опубликует мировой обзор с долгосрочным прогнозом на нефтегазовую отрасль.
"Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать", – резюмировал он.
Ожидается, что спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.