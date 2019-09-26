"Наибольшая доля в энергетике": миру предрекли рекордную потребность в нефти

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо прогнозирует, что спрос на сырье вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году.

"Нефть и газ будут оставаться и сохраняться самой большой долей энергетики до 2040 года", – сообщил он на энергетическом форуме Kazenergy в Казахстане, передает "Интерфакс".

По его словам, большая часть сырья будет поставляться из развивающихся стран с быстрым ростом населения и крепким экономическим ростом.

Баркиндо также подчеркнул, что ОПЕК в скором времени опубликует мировой обзор с долгосрочным прогнозом на нефтегазовую отрасль.

"Эта и другие публикации, которые мы разрабатываем, основываются на тщательном анализе, исследовании. И наше исследование говорит нам о том, что нефтегаз и вся индустрия будет превалировать", – резюмировал он.

Ожидается, что спрос на нефть вырастет до 112 млн баррелей в день к 2040 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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