"Наглухо закрыли границу": Беларусь признала ложь Лукашенко об Украине

Беларусь не закрыла государственную границу с Украиной, а только укрепила охрану якобы для недопущения нелегального ввоза оружия.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась, передает "Интерфакс-Украина". Он также подчеркнул, что пункты пропуска власти не закрывали.

"Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", – сказал чиновник.

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"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами", – добавил он.

По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины. "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский уточнил, что границу закрыли не для всех украинцев, а лишь "для незаконопослушных граждан и преступных элементов".

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