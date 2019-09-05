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5 сентября • обновлено в 10:38
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"Наглухо закрыли границу": Беларусь признала ложь Лукашенко об Украине

3.3т Читать материал на украинском

Беларусь не закрыла государственную границу с Украиной, а только укрепила охрану якобы для недопущения нелегального ввоза оружия.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась, передает "Интерфакс-Украина". Он также подчеркнул, что пункты пропуска власти не закрывали.

"Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", – сказал чиновник.

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"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами", – добавил он.

По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины. "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
граница
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому эта территория интересна? Там концлагерь похлеще, чем на рассее!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, привет,скотина одичалая..
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Козёз Козлович...Падлюка Падлюкович...там прирост бюджета от поступлений от заробитчан не считают...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
белорусь это зона-концлагерь для рабов
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, дурачок, шалом! Ты все верещиш, свинина?
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Mega Death
Mega Death
Кожедуб ruslan, Поэтому свободные xoxлы даже там батрачат на свинарниках
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